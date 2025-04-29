Роль нейросетей в организации выборов обсудили в Мособлизбиркоме

В Мособлизбиркоме 28 апреля прошел круглый стол на тему «Искусственный интеллект и выборы: от теории к практике». В мероприятии приняли участие молодые организаторы выборов из Подмосковья, представители комиссий, а также преподаватели ведущих вузов России и IT-специалисты.

Обсуждение началось с теоретической части: участники узнали, как появились нейросети, как они работают, а также чем могут быть полезны в сфере выборов. Далее перешли к практике: рассматривали примеры использования искусственного интеллекта.

«Ребята оперативно создали концепции проектов для повышения правовой культуры», — пояснил секретарь Избирательной комиссии Московской области Руслан Фурс.

Особое внимание вызвал доклад Антона Арутюнова, который поделился практикой использования текстов и картинок, созданных искусственным интеллектом, в рамках избирательных кампаний.

«В практике разных стран он используется вплоть до применения разных голограмм. Такие образы создавались и в Турции, и в Индии, и во Франции, и в России. Из совсем необычной практики — в Дании был кандидат, который позиционировал себя как искусственный интеллект», — отметил Арутюнов.

В финале участники поработали в командах, генерировали идеи с помощью нейросетей: писали сценарии, придумывали проекты для вовлечения молодежи в выборы. Все предложения были направлены организаторам круглого стола для дальнейшего рассмотрения.

Мособлизбирком планирует продолжить изучение темы и в будущем пригласит к обсуждению старшее поколение — членов территориальных комиссий Подмосковья.