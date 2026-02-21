В Думе ответили, когда снова повысят пенсионный возраст

Депутат Бессараб: в ближайшие 15–20 лет изменения пенсионного возраста не будет

В ближайшие 15–20 лет в России вряд ли изменятся условия выхода на пенсию. Сейчас в системе соблюдается баланс между работающими и пенсионерами, что позволяет ей стабильно работать, заверила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

«Сегодня никаких предпосылок для изменения пенсионного возраста не наблюдается. Страна достаточно долго подходит к порогу изменения возраста. В первую очередь должно быть больше долгожителей», — подчеркнула депутат в пресс-центре НСН.

С 1 января 2019 года в России стартовала пенсионная реформа. Она продлится до 2028 года. В переходный период пенсионный возраст планируют повышать ежегодно на полгода для каждой новой группы. Женщины начнут выходить на пенсию не в 55, а в 60 лет, а мужчины — не в 60, а в 65 лет.

После этого в ближайшие 20 лет не предвидится изменений действующих норм.

Медицинские работники могут выйти на пенсию раньше срока, если они проработали 25 лет в сельской местности или 30 лет — в городах.