В ДНР реализуют более 100 строительных инвестпроектов

Пушилин сообщил о реализации свыше 100 инвестпроектов по застройке жилья в ДНР

В Донецкой Народной Республике строительные компании реализуют свыше 100 крупных инвестиционных проектов по возведению жилья. Об этом на полях Всероссийского жилищного конгресса в Санкт-Петербурге сообщил ТАСС глава республики Денис Пушилин.

По его словам, проекты на разных стадиях сопровождают министерство строительства и ЖКХ ДНР, а также Корпорация развития Донбасса.

«Сейчас на сопровождении более 100 масштабных инвестиционных проектов в рамках строительства жилья по территории Донецкой Народной Республики», — заявил Пушилин.

Глава ДНР ранее также рассказал и о планах восстановить стабильное железнодорожное сообщение Донецка и Мариуполя с Москвой и Петербургом. По его словам, единственным сдерживающим фактором сейчас выступает тема обеспечения безопасности.

Кроме того, власти республики заявили о необходимости восстановить канал Северский Донец — Донбасс для обеспечения населения водой.