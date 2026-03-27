Пушилин заявил, что ж/д сообщение между Донецком и Москвой восстановят

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах восстановить железнодорожное сообщение между Донецком, Москвой и Санкт-Петербургом. В беседе с РИА «Новости» он назвал это ключевым вопросом.

Пушилин отметил, что тема обеспечения безопасности на сегодняшний день является единственным сдерживающим фактором. Так он ответил на вопрос, когда восстановится сообщение Донецка с другими российскими регионами.

«Однако есть четкие планы по восстановлению и пригородного сообщения, а также между Донецком и Мариуполем, между Иловайском и Ростовом-на-Дону», — подчеркнул глава ДНР.

Ранее министр транспорта Андрей Никитин сообщал о планах запустить пригородное сообщение между Донецком и Мариуполем. По его словам, работа по возрождению исторических регионов будет завершена. Никитин также поручил завершить модернизацию пассажирских платформ в Крыму.