Назван способ обеспечения ДНР водой

Канал Северский Донец — Донбасс в ДНР необходимо восстановить для полноценного обеспечения республики водой. Однако сделать это возможно лишь после полного разминирования, рассказал РИА «Новости» врио председателя правительства региона Андрей Чертков.

По его словам, освобождение канала даст региону новый импульс: вода придет в ДНР. Однако сам канал разбомблен и полуразрушен, поэтому вопросы по восстановлению будут.

«Первое, что нужно сделать, — это разминирование и три станции подъема. Насосы уже купили. Когда нам дадут его восстановить, за восемь-девять месяцев постараемся справиться», — сказал Чертков.

В ДНР образовался острый дефицит воды после отключения киевским режимом водоснабжения по каналу Северский Донец — Донбасс. После запуска канала Дон — Северский Донец дефицит стал меньше, однако воды все равно не хватает.

В августе Денис Пушилин доложил президенту России Владимиру Путину о серьезных проблемах с водоснабжением в ДНР.