В Дагестане блогер выиграла суд об использовании ее фото на маркетплейсе

В Дагестане блогер выиграла суд у продавца маркетплейса, который использовал ее фотографию в карточке товара без разрешения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Предприниматель взял снимки блогера из соцсети и отредактировал их по своему усмотрению: удалил водяные знаки, изменил цвет деталей одежды с помощью нейросети.

Досудебную претензию продавец проигнорировал. После этого блогер подала на него в суд иск о защите изображения гражданина и потребовала компенсировать моральный ущерб.

В итоге бизнесмена обязали удалить фото с маркетплейса, а также выплатить истцу пять тысяч рублей.

Ранее стало известно, что Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между блогером Никитой Ефремовым и компанией по разработке, внедрению и техподдержке решений для видеоконтента.