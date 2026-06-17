Суд в Москве утвердил мировое соглашение по иску к блогеру Ефремову на 3,5 млн

Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между блогером и предпринимателем Никитой Ефремовым и компанией по разработке, внедрению и техподдержке решений для видеоконтента. Об этом сообщили «Известия» .

«Суд определил утвердить мировое соглашение полностью на изложенных в нем условиях, производство по делу прекратить», — огласила решение судья.

Ранее представители ООО «Единое Видео» подали иск в суд о взыскании 3,5 миллиона рублей с блогера. Требования истца были связаны с расторжением лицензионного договора, но суть претензий не уточняется. Неизвестны также условия заключенного между Ефремовым и компанией мирового соглашения. Блогер в суде не присутствовал.

В конце прошлого года суд в Химках приговорил Ефремова к трем годам условно за финансирование экстремистской деятельности. До этого самого Ефремова Росфинмониторинг включил в перечень террористов и экстремистов.