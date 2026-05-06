В Чувашии День Победы отметят без масштабных торжеств

Глава Чувашии: День Победы отметим без масштабных торжеств из-за атаки ВСУ

День Победы 9 Мая в Чувашии отметят без масштабных торжеств из-за атаки боевиков ВСУ 5 мая. Об этом в «Максе» сообщил глава республики Олег Николаев.

По его словам, 9 Мая остается священным праздником, который встретят достойно, но без шумных мероприятий.

«Все знаковые акции, уроки мужества, возложение цветов и „Свеча Победы“ обязательно состоятся. Парады юнармейцев и дошколят пройдут без массового скопления людей на территориях учебных заведений», — написал губернатор.

Николаев добавил, что основной акцент сместят на единство, солидарность и память без развлекательных форматов.

«Мы гордимся подвигом предков и берем на себя ответственность за помощь каждому пострадавшему. Произошедшее не сломило нас, а сильнее сплотило. Чувашия едина, и вместе мы справимся», — заключил он.

После атаки беспилотников в Чувашии погибли два человека и еще 37 пострадали. Повреждения получили около 40 жилых домов.

Ранее проведение парада Победы отменили в Крыму.