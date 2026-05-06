В Чувашии рассказали о последствиях атаки ВСУ на Чебоксары

При атаке ВСУ на Чебоксары пострадали 40 жилых домов и социальные объекты

Массированная атака ВСУ на Чебоксары повредила 40 жилых домов, а также школы, детские сады и электромеханический колледж. Об этом сообщил в «Макс» глава Чувашии Олег Николаев.

В пунктах временного размещения приняли более тысячи человек. Пострадавшим доступны компенсации за утрату имущества и пособия по здоровью. Сейчас на поврежденных объектах уже идет ремонт. Три городские школы пока работают удаленно.

«Мы обязаны вернуть людям привычный уровень комфорта и доступа к государственным услугам в самые сжатые сроки», — подчеркнул Николаев.

В республике объявили режим чрезвычайной ситуации. Работают оперативный штаб и горячая линия.

В общей сложности из-за атак погибли два человека и пострадали 37. Из них 11 находятся на лечении в стационаре, трое — в тяжелом состоянии.