В Крыму отменили проведение парада Победы

Аксенов отменил парад Победы и «Бессмертный полк» в Крыму

В честь 9 Мая в Крыму не станут проводить военный парад и другие массовые мероприятия. Об этом в телеграм-канале сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

По его словам, шествия «Бессмертного полка» не будет. Органы власти приняли решение из соображений безопасности.

«Сделаем все необходимое, чтобы отдать дань уважения дорогим ветеранам, почтить память погибших, провести праздничные мероприятия в различных форматах. Крым встретит главный праздник достойно», — написал он.

Ранее власти Воронежской области также отменили проведение парада Победы из-за возросших рисков, сообщал губернатор Александр Гусев. Акция «Бессмертный полк» пройдет в цифровом формате.

Аналогичные меры предосторожности также приняли в Туапсе. Там отменили традиционные мероприятия ко Дню Победы, за исключением концертов для ветеранов и возложения цветов.