В арт-парке «Никола-Ленивец» на Масленицу сожгли 26-метровый замок

Деревянный замок сожгли на праздновании Масленицы в арт-парке «Никола-Ленивец» в Калужской области. Высота арт-объекта составила 26 метров, сообщила пресс-служба парка.

В субботу, 1 марта, на территории «Никола-Ленивец» прошел посвященный проводам зимы фестиваль. Гости праздника участвовали в мастер-классах и конкурсах, а потом стали частью перформанса.

Кульминацией фестиваля сделали сожжение арт-объекта «Мельница» Николая Полисского. Он состоял из 30 башен-великанов с вращающимися лопастями.

Для строительства замка рабочие использовали горбыль, паллеты, тонкомер и сено. Сожжение продолжалось на глазах у публики более 30 минут.

Жар огня распространился на сотни метров, что превратило снегопад в дождь. На месте дежурили сотрудники МЧС и машины скорой помощи.

Участие в конкурсе по поеданию масленичных блинов обернулось смертью для молодой женщины в Красноярском крае 1 марта. Она начала активно запихивать блины себе в горло и забила пищевод до середины. Медики не смогли откачать задыхавшуюся конкурсантку.