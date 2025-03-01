01 марта 2025 16:38 Очередная смерть на конкурсе блиноедов. Сибирячка забила пищевод тестом в погоне за победой 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Происшествия

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Масленица 2025

Молодая женщина погибла на конкурсе по поеданию масленичных блинов в Красноярском крае 1 марта. Сибирячка так хотела победить, что начала запихивать блины себе в горло и в итоге забила пищевод до середины. Задыхающуюся конкурсантку пытались откачать, но безуспешно. Этот трагический случай — не первый на подобных соревнованиях. В 2023 году жертвой забавы стала жительница Омска.

Смерть на Березовской масленице Трагедия 1 марта произошла в Березовском. По данным «112», Анастасия (имя изменено. — прим. ред.) жила не в этом поселке, а в населенном пункте, расположенном за 20 километров от него. На праздник приехала специально. Настроение было отличное, женщина выпила и решила поучаствовать в веселом конкурсе по поеданию блинов на скорость. И вошла в раж — пока противники, можно сказать, возились со своими порциями, она принялась запихивать еду в горло, не жуя. Почему в процессе никто из присутствующих не попытался остановить ее — большой вопрос. Осознание, что ситуация вышла из-под контроля, пришло лишь когда Анастасия начала задыхаться.

Фото: РИА «Новости»

Дежурившие на праздники медики бросились оказывать помощь женщине, но было слишком поздно: Анастасия умудрилась забить себе пищевод до середины, говорит источник «112».

Глава Курагинского района Любовь Заспо в беседе с ТАСС подтвердила информацию о гибели женщины на Масленице в Березовском.

Подавилась блином во время конкурса по поедание блинов и умерла. Оказать помощь ей не смогли. Скорее всего, она торопилась, поэтому произошла трагедия. Любовь Заспо глава Курагинского района

В пресс-службе краевого главка МВД агентству сообщили, что полиция начала проверку обстоятельств гибели женщины на сельском празднике. Точную причину смерти Анастасии установят после судмедэкпертизы.

Фото: РИА «Новости»

Тело накрыли и продолжили отмечать Масленицу Конкурс «Блиноед», на котором погибла Анастасия, организовал местный ДК. Наградить самого быстрого поедателя блинов собирались термосом. По условиям соревнования их нужно было успеть съесть как можно больше за две минуты. Анастасия буквально глотала порции под одобрительные возгласы зрителей, но неожиданно рухнула на землю и начала синеть.

Как помочь женщине, не знали десятки людей, которые были рядом в этот момент, отметил источник KP.RU. По его информации, когда в толпе смогли найти медиков, они попытались расчистить дыхательные пути, но все усилия были тщетны. Скорой при этом на празднике не было.

Фото: РИА «Новости»

«Бывшие на празднике сельчане утверждают, что ее пришлось вызывать из райцентра, а потом ждать приезда около получаса. За это время молодая женщина скончалась. Потом ее тело накрыли и, не дожидаясь пока его уберут, многие сельчане продолжили отмечать Масленицу», — подчеркнул собеседник издания.

Подавилась, но продолжала есть ради победы Гибель Анастасии на конкурсе блиноедов — уже не первый трагический инцидент на масленичных гуляньях. В конце февраля прошлого года аналогичный случай произошел в Омской области в санатории «Коммунальник».

Тогда на соревнованиях скончалась 38-летняя женщина. Причем когда она подавилась, то не остановилась, а продолжила поглощать блины, решив, несмотря ни на что, доесть всю тарелку. Затем посинела, упала и стала задыхаться.

Фото: РИА «Новости»

Окружающие пытались откачать ее самостоятельно, но не смогли. Вскоре к ним на помощь подоспел дежурный врач «Коммунальника», но у него тоже не вышло спасти пострадавшую. Когда на место приехала скорая, медикам лишь оставалось констатировать смерть женщины.

«Отошел в сторонку и умер» В марте 2019 года во Владимире умер мужчина, победивший на конкурсе по поеданию блинов. Празднование Масленицы проводили возле развлекательного комплекса «Руськино» на Суздальском проспекте.

Уже после завершения состязаний ему стало плохо и он потерял сознание. В региональном СКР тогда уточняли, что скорая приехала на место очень быстро, но спасти человека не удалось.

Фото: РИА «Новости»

«Он умер после участия в конкурсе по поеданию блинов и объявления его победителем. Мужчина отошел в сторонку и умер. <…> Причину смерти установит экспертиза, но он съел очень много блинов», — рассказала ТАСС старший помощник руководителя СУ СК по Владимирской области Ирина Минина.

Скорая приехала уже на труп В марте 2016 года большой резонанс вызвала гибель мужчины на конкурсе по поеданию блинов в Воронеже. Гулянья проводили в парке у озера возле остановки «Минская». Одним из развлечений также было это опасное состязание. Местные СМИ писали, что участник конкурса, которому внезапно стало плохо, умер до приезда медиков.

Дежуривший на праздничном мероприятии медработник рассказала РИА «Новости», что к ней бросились очевидцы, сообщили, что человек подавился блином.

Фото: РИА «Новости»

«Я подошла к нему, а он… умер. Вызвали скорую, она приехала уже на труп. Там невозможно ничего было сделать… Окружающие говорят, что у него судороги были. Эпилепсия, возможно, началась», — поделилась она. Представитель воронежского бюро судмедэкспертизы позже сообщил агентству, что причиной гибели стала «асфиксия вследствие попадания инородного тела в гортань».

Как спасти подавившегося человека Говоря о подобных трагических исходах на конкурсах по поеданию чего-либо на скорость, в первую очередь нужно отметить необходимость наличия на месте бригады скорой. Они должны дежурить там же, отметил терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Фото: РИА «Новости»

«Потому что у медиков есть нужные инструменты, которые позволят все это извлечь. В таких случаях могут в том числе сделать коникотомию — рассечение места в трахее, куда можно поставить трубочку, чтобы восстановить дыхание», — пояснил собеседник 360.ru.

Если же мы говорим о случае, когда еще есть вариант попытаться помочь себе самостоятельно, нужно делать следующее: собрать как можно больше воздуха, напрячь все мышцы и постараться выкашлять куски пищи.

Простую помощь могут оказать и окружающие, продолжил врач. Сделать можно следующее: попросить человека наклониться вперед и постучать в межлопаточное пространство, постаравшись выгнать остатки пищи из дыхательных путей.

Фото: РИА «Новости»

«Еще раз подчеркну, должна быть скорая медицинская помощь на таких мероприятиях. Люди, которые профессионально оказывают помощь», — указал Кондрахин. Еще один способ оказать помощь — использовать прием Геймлиха. Но здесь важно понимать, что его тоже надо сделать правильно, в противном случае никакого толку не будет.

«При маневре Геймлиха мы обнимаем человека в районе талии и подтягиваем таким образом, чтобы диафрагма сократилась и с помощью воздуха (а воздушность легких большая) все это дело выбросилось. Но это тоже надо делать профессионально. Это непросто», — добавил собеседник 360.ru.

Фото: РИА «Новости»

Отдельная опасность связана с тем, что людям без медицинского образования и специальной подготовки может быть сложно понять, что пища попала именно в дыхательные пути, поэтому вызывать скорую нужно обязательно и сразу же. «Если дыхание восстановлено, все равно не оставляйте потерпевшего одного и продолжайте наблюдать за его состоянием до приезда врачей. Дело в том, что частичка инородного тела все же может остаться в дыхательных путях и вызвать осложнения», — рекомендовала реаниматолог, врач общей практики Марина Бережная.