В Аргентине ветерану войны Марии Кадар передали письмо от Путина

В Буэнос-Айресе ветерану Великой Отечественной войны Марии Кадар передали личное поздравительное письмо президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в Аргентине.

Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов рассказал, что Мария Степановна Кадар — единственный ветеран Великой Отечественной войны во всей стране.

«Послание пришло как раз к торжественному приему, и мы в посольстве встретились с Марией Степановной и передали его. Мы ее бережем, она наш клад. Желаем ей, конечно, всегда только одного — подольше быть с нами, рассказывать детям о своей жизни», — сказал дипломат.

Он добавил, что ко Дню Победы ученики школы при посольстве подготовили специальный выпуск стенгазеты и посвятили большую часть номера истории Кадар. Сама ветеран назвала себя простой русской женщиной, не совершившей никакого подвига. Хотя в годы войны в детском возрасте пережила эвакуацию, голод и тяжелую работу.

«Поколение очевидцев тех страшных событий постепенно уходит. Наш общий долг — не позволить удушить правду и переписать историю. Мы не должны допустить возвращения человеконенавистнических идей и новых страданий», — добавил посол.

Кадар родилась в марте 1931 года недалеко от Курска. В годы войны она вместе с матерью уехала в Свердловскую область, где трудилась на лесозаготовках и в колхозе. Ее отец погиб в 1943 году на Курской дуге. Осенью 2021 года Кадар приняла присягу гражданина России.

В День Победы по всему миру чествовали ветеранов Великой Отечественной войны и отдавали дань памяти павшим на ее фронтах. В Южной Корее героев вспомнили на шествии «Бессмертного полка», которое прошло в центре Сеула. Участникам мероприятия вручили красные воздушные шары, листовки и георгиевские ленты.