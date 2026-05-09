В Сеуле прошла акция «Бессмертный полк», посвященная Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило РИА «Новости».

В шествии приняли участие послы России и Белоруссии в Южной Корее, россияне и южнокорейские граждане. Оно стартовало в одном из скверов Сеула, расположенном неподалеку от российского посольства.

Участникам раздавали праздничные красные шары, листовки и георгиевские ленточки. На фоне звучали известные военные песни.

Строй людей с портретами родственников-ветеранов проследовал к зданию Центра дружбы и искусства, где состоялся концерт к 9 Мая «Жди меня, и я вернусь». Его в том числе посетили граждане Южной Кореи, проявляющие интерес к истории России.

Ранее стало известно, что белорусский президент Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с Днем Победы.