В Анапе крещенские купания устроили на пляже

В Анапе крещенские купания в Черном море организовали на центральном пляже Большого Утриша. Вода там чистая, сообщил Telegram-канал оперштаба Кубани.

«Для безопасности людей там заблаговременно обследовали территорию берега. Те, кто решился совершить омовение в бушующем море, отмечают, что вода чистая и теплая», — уточнили в штабе.

За безопасностью следят четыре спасателя — трое на суше и один в воде. На всех окунающихся надевают спасательные жилеты из-за волнений на море.

По словам жителя Анапы Владимира Балукова, вода очень чистая, приятная по температуре. Он нырял в зимнее море с головой, к чему готовиться начал за три недели до этого события.

Также мэрия Анапы в своем Telegram-канале сообщила, что в городе организовали крещенские купания в трех оборудованных местах. Кроме пляжа, они пройдут в купели Свято-Никольского храма в станице Благовещенской и в часовне Святой Равноапостольной великой княгини Ольги, расположенной в Крещенском парке.

До этого в Санкт-Петербурге подготовили 16 купелей к празднованию Крещения в 10 районах города, сообщила Gazeta.Spb.

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