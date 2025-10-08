Аэропорт Нижнего Новгорода возобновил штатную работу утром 8 октября

В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения вводились около трех часов назад для обеспечения безопасности полетов.

Помимо аэропорта Стригино, минувшей ночью и рано утром 8 октября временно прекращали прием и выпуск самолетов воздушные гавани Волгограда, Ставрополя, Тамбова.

Причина также была связана с необходимостью обеспечить безопасность. Это остается главным приоритетом, неоднократно повторял Кореняко.

Ранее в Минобороны сообщили, что минувшей ночью силы ПВО сбили над российскими регионами 53 украинских беспилотника.