Росавиация: в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Саратов. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропорту Саратов ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — написал он.

Кореняко подчеркнул, что авиадиспетчеры, экипажи судов и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, отметил RT.

Утром 8 мая в аэропортах Москвы задержали как минимум 94 рейса на вылет и прилет, в частности, в Домодедове не смогли отправиться 14 самолетов.

В Минтрансе ранее заявили, что гражданская авиация в России снова начала выполнять полеты по расписанию. В ведомстве подчеркивали, что пунктуальность рейсов и безопасные полеты — ключевые приоритеты для гражданской авиации России.