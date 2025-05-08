Гражданская авиация России вернулась к полетам по расписанию

В России гражданская авиация начала снова выполнять полеты по расписанию. Об этом Минтранс России сообщил в своем Telegram-канале .

«Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров. Безопасные полеты и пунктуальность выполнения рейсов — ключевые приоритеты для гражданской авиации России», — добавили в министерстве.

В Минтрансе также отметили, что всех ветеранов Великой Отечественной войны, приглашенных президентом России Владимиром Путиным на мероприятия 9 мая, уже доставили в Москву. Они прибыли в столицу воздушным и железнодорожным транспортом.

Также отмечается, что Минтранс и Росавиация держат на особом контроле работу аэропортов и авиакомпаний, руководители которых проанализируют работу своих коллективов в нештатных ситуациях.

Утром 8 мая в столичных аэропортах задержали как минимум 94 рейса на прилет и вылет, в частности, в Домодедове не смогли вылететь 14 самолетов.