В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения

Пресс-секретарь Росавиации отмечал, что аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге вернули статус запасного. Работу воздушной гавани временно ограничивали из-за нестабильной ситуации с расписанием полетов в аэропортах Москвы. Сейчас ситуация в столичных воздушных гаванях стабилизировалась.
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