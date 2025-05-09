В аэропорту Нижнекамска ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В пятницу на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения. Об этом в Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«С 07:05 ввели временные ограничения в аэропорту Нижнекамск (Бегишево; UWKE) на прием и выпуск воздушных судов», — написал он.

Отмечается, что временно воздушная гавань не отправляет и не принимает рейсы, отметил RT.

Ранее утром 9 мая временные ограничения на полеты также ввели в аэропорту Саратова.

Пресс-секретарь Росавиации отмечал, что аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге вернули статус запасного. Работу воздушной гавани временно ограничивали из-за нестабильной ситуации с расписанием полетов в аэропортах Москвы. Сейчас ситуация в столичных воздушных гаванях стабилизировалась.