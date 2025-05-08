Росавиация вернула Пулкову статус запасного аэропорта

Росавиация сняла ограничения с Пулкова на прием рейсов из московских аэропортов

Петербургскому аэропорту Пулково вернули статус запасного аэропорта. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко .

Он пояснил, что прием рейсов в воздушную гавань ограничили из-за нестабильной ситуации с расписанием полетов в московских аэропортах, которые возникли из-за введения временного запрета на прием и отправку рейсов.

Теперь ситуация в столичных воздушных гаванях стабилизировалась и наложенный на Пулково запрет отменили.

«С учетом стабилизации ситуации c расписанием рейсов в аэропортах Московского региона (Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский) отменен ранее введенный NOTAM (Notice to Air Missions — официальное уведомление для пилотов и авиакомпаний — прим. ред.) на ограничение использования аэропорта Пулково в качестве запасного», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Пресс-секретарь Росавиации добавил, что в ближайшее время ведомство ожидает возобновление полетов иностранных компаний, включая Turkish Airlines.

Об отмене рейсов в Россию авиакомпании Turkish Airlines сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в туриндустрии. Собеседник агентства не исключил, что такое решение приняли на фоне отмены и задержки рейсов в российских аэропортах.