В аэропорту Домодедово ввели ограничения, рейсы отправляются по согласованию

Прилет и вылет самолетов в аэропорту Домодедово в целях безопасности будет осуществляться по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Расписание может корректироваться, пассажирам рекомендуют узнавать актуальный статус рейсов на онлайн-табло.

Более 400 рейсов задержали или отменили в московских аэропортах 18 июня из-за атаки БПЛА. Позже воздушные гавани вернулись к нормальной работе.

Ранее Росавиация сняла ограничения на ночные полеты в Иран. С 14 до 24 июня 2026 года российским бортам запрещалось вылетать в аэропорты Ирана с 23:00 до 11:00 по московскому времени.