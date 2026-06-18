Около 444 рейсов отменили или задержали в московских аэропортах после атаки БПЛА

В аэропортах московского региона задержали или отменили около 444 рейсов из-за атаки БПЛА. Это следует из информации на онлайн-табло авиагаваней.

Во Внукове задержки коснулись 87 рейсов на вылет, 23 отменено, по прилету задержано 72 борта, еще 19 снято с расписания.

В Шереметьеве на вылет отменено 80 рейсов, задержано три, на прибытие задерживается 49 рейсов.

В Домодедове по прилету отменили 10 рейсов, задержали два, на вылет сняли восемь. В Жуковском задержали пять вылетающих и шесть прибывающих рейсов.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры заявили, что из-за введенных ограничений на полеты организовали надзорные действия.

«В аэропорту Шереметьево функционирует мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе Росавиации сообщили, что аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с уполномоченными структурами. Позже ограничения сняли в двух первых воздушных гаванях.