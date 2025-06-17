Росавиация: в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли ограничения на полеты

Ранним утром во вторник в аэропортах Нижнего Новгорода и Тамбова сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«В аэропортах Тамбов (Донское) и Нижний Новгород (Стригино) ограничения на выпуск и прием воздушных судов (ВС) сняли в 05.43 мск», — заявили в ведомстве.

В Росавиации подчеркнули, что ограничения вводили для обеспечения безопасности гражданских самолетов.

Ранее в аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский также отменили ограничения на полеты самолетов. Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о снятии запретов в 04:06. До этого, в 03:41, он заявил о запрете на выпуск и прием воздушных судов в этих четырех аэропортах.

Ранее у самолета SJ-100 рейсом Москва — Баку отвалился капот правого двигателя, пассажиры не пострадали.