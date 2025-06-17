Росавиация начала расследование случая с отвалившимся у Superjet 100 капотом

Вылетевший из Москвы в Батуми Superjet 100 авиакомпании «Азимут» вернулся в аэропорт Внуково из-за технических проблем. Находившиеся на борту люди не пострадали, началось расследование, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

«После взлета Superjet 100 (регистрационный номер RA-89120), выполнявшего рейс из Внуково в Батуми, у самолета отделился капот правого двигателя. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета», — заявил он.

Самолет с 91 человеком на борту выработал топливо и благополучно приземлился во Внуково. Пассажиры улетели в пункт назначения резервным бортом. Кореняко сообщил, что Центральное МТУ Росавиации начало расследование, чтобы выяснить причину ЧП и предотвратить подобное в будущем. Воздушное судно отстранили от полетов до устранения поломки и завершения проверки.

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