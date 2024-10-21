Уволенный после скандала с танцами на каблуках учитель подал в суд

Танцевавший на каблуках учитель решил судиться с чиновниками в Хабаровске

Уволенный после скандала с танцами на каблуках учитель Даниил Малявин подал в суд на чиновников в Хабаровске. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Малявин обратился с иском к управлению образования. В нем мужчина потребовал восстановить его в должности в школе № 68. Ранее учитель преподавал биологию, географию и химию.

По словам Малявина, он пытался найти новую работу, но безуспешно. Также житель Хабаровска не рассматривает варианты с переездом или вакансии хореографа.

В сентябре родители учеников увидели одно из старых видео с занятий Малявина танцами на каблуках. После этого они попросили департамент образования разобраться в ситуации. В итоге учителя уволили.

В Липецке учительница английского языка оказалась в центре конфликта из-за дисциплины в классе. Молодой педагог сделала замечание в адрес одной из учениц, после этого ей стали угрожать увольнением по статье.