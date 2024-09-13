Сегодня 13:35 Оставьте учителей в покое — лучше разберитесь с селебрити! Писатель Беседин: в России некому работать в школах — все ушли в эскорт 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press Эксклюзив

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«На Малявина накатали маляву» — извините, не смог удержаться от этого идиотского каламбура. Потому что ситуация идиотская. Очередная бездарная охота на ведьм, а конкретнее — на учителей.

В Хабаровске из школы уволили преподавателя биологии и классного руководителя Даниила Малявина. За что? Отыскали в Сети его старое видео, на котором Даниил совершает странные танцевальные па, напялив на свои мужские ноги ботильоны на каблуках (или это ботфорты?). Видео правда странноватое — и кто-то, вероятно, написал кляузу в департамент образования. Сам Даниил заявил, что ранее, до прихода в школу, всерьез занимался хореографией. В том числе тренировал вот такие сомнительные танцы. Однако после начала работы в школе видео удалил. Но, как мы знаем, проклятая Сеть помнит все. Лично я нахожу этот танец экстравагантным и немного глупым, не более того. А вот другие — родители, вероятно, — узрели криминал. В общем-то, уже стандартная практика — изучать социальные сети учителей и писать на них в департамент образования доносы и кляузы. Обычно преследуют женщин — за излишне откровенные фото. Иногда доходит до откровенного маразма: ныряла девушка в прорубь на Крещение — все, страх и ужас.

Честно говоря, в подобной бездарной охоте на смысл была бы некоторая логика, живи мы в других условиях. Да, учитель, без сомнения, должен быть образцом, примером, в чем-то эталоном даже. И я с вечной благодарностью вспоминаю, например, своего физрука Ивана Антоновича и классного руководителя Людмилу Петровну — великолепные педагоги и люди. Однако лицемерие — это гадко. Мы живем в порочно капиталистическом обществе, где деньги — мерило всего и вся, где все напоказ и все на продажу. Учителя с их танцами или фото в социальных сетях — пуританское баловство на фоне того пошлого и убогого мракобесия, которое нам втюхивают на федеральных каналах.

Вошедший не в ту дверь Филя Киркоров — жалкая пародия на травести-шоу в подпольном клубе Вены. Хотя на фоне остальных фриков он еще более-менее приличен.

У нас каждая вторая селебрити — и каждый второй — это звенящая пошлость и убийственный позор. Они унижают и человеческое достоинство, и человеческий ум. Но чуть ли не все выставляют свои филейные части в своих социальных сетях. Полуголая Бузова пляшет перед детьми, а Глюкоза трогает себя за интимные места, но виноваты кто? Учителя! Что за тупое воинствующее лицемерие?

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Особенно это мерзко смотрится на фоне того, в каких чудовищных условиях работают учителя. У меня младшая дочь пошла во второй класс. Учительница поменялась. Предыдущая ушла. Не выдержала. У старшей дочери за четыре младших класса — четыре учительницы. Последняя держалась героически.

Текучка страшная. Работать некому, потому что работать невозможно. Неадекватные родители и дети. Низкие зарплаты. Чудовищная бюрократия. Престиж работы на нуле. Почему так? Да потому что у нас в стране культ эскортниц и блогеров, а не учителей и воспитателей в детсадах. Так мало этого — надо еще кошмарить тех, кто идет преподавать.

Скоро у нас в принципе не останется учителей в школах, если их будут продолжать так кошмарить. Да, откровенное фото в социальных сетях или подобные танцы — не норма, конечно. Но, чтобы учитель был эталоном или хотя бы примером, нужно создать ему достойные условия труда. Иначе — это каторга, а не возможность уделять внимание детям.

Фото: Irina Motina/XinHua / Global Look Press

Еще раз: учителям в России и без того создали кошмарные условия труда — задавили бюрократией, а если кошмарить за личную жизнь (тем более что речь о безобидных случаях), то совсем беда. Оставьте учителей в покое! Займитесь пошляками и бездарностями из так называемого звездного мира! Вот уж кто давно ждет своей инквизиции.