Молодую липецкую учительницу затравили из-за замечания ученице

Учительница английского языка гимназии № 12 Липецка Алиса Кучеренко оказалась в центре конфликта из-за дисциплины в классе. Замечание в адрес одной из учениц может стоить преподавателю работы, ее вынуждают написать заявление по собственному желанию или грозят уволить по статье. Кучеренко записала видеообращение со своей версией произошедшего, его опубликовало издание «Площадь» в соцсети «ВКонтакте» .

История произошла 30 сентября, когда учительница заменяла другого преподавателя английского и вела урок во втором классе. На уроке девочка начала есть сладости и пить сок и делала это несмотря на неоднократные замечания учителя.

«Когда я сделала ей несколько замечаний, она продолжила это делать демонстративно <…>. Тогда я решила поставить ее у доски — по совету старших коллег — лицом к классу. На мои вопросы она не отвечала, игнорировала меня», — рассказала Кучеренко.

В конце рабочего дня молодого педагога вызвали в кабинет к замдиректора, где уже находилась мать девочки. Женщина устроила скандал, оскорбляя педагога. В итоге Алиса Кучеренко была вынуждена извиняться перед ученицей при всем классе. И несмотря на это ее заставляют писать заявление по собственному желанию, угрожая увольнением по статье.

«Мать ребенка заявила, что меня обязательно уволят с позором. Она этого добьется. Будет написано на меня несколько заявлений в полицию, в прокуратуру», — рассказала учительница.

Руководство школы не стало разбираться в ситуации, замдиректора и директор настаивают на увольнении преподавателя.