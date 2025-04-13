Британские ученые раскрыли подробности крушения «Титаника»

Ученые из Великобритании раскрыли подробности крушения трансатлантического лайнера «Титаник», которая произошла 113 лет назад. Об этом телеканалу АВС рассказал доцент кафедры кораблестроения в Университете Ньюскала Саймон Бенсон.

Сотрудники университета провели подробное 3D-сканирование обломков «Титаника». Ученые смогли изучить 715 тысяч изображений лайнера для дальнейшего конструирования цифровой копии судна вплоть до мелких деталей. Это позволило исследователям выявить точное время столкновения «Титаника» с айсбергом.

«Сейчас мы фактически узнаем из этих симуляций, что время, которое потребовалось „Титанику“ для столкновения с айсбергом, <…> составило 6,3 секунды», — заявил Бенсон.

Часы капитана судна «Карпатия» Артура Рострона, который спасал пассажиров «Титаника», ушли с молотка в аукционном доме Henry Aldridge and Son. Покупатель отдал за изделие два миллиона долларов. Новым владельцем стал частный коллекционер из США.