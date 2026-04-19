Тайны шлюпки № 1. Почему только один жилет с «Титаника» продали за 80 миллионов

На аукционе в английском Девайзесе продали редкий спасательный жилет с «Титаника». Покупатель отдал за него 670 тысяч фунтов стерлингов, около 80 миллионов рублей Это единственный подобный предмет, который выставили на торги за последние 114 лет, сообщил CNN .

Жилет принадлежал Лауре Мейбл Франкателли. Она работала секретарем у знаменитого модельера Люси Дафф-Гордон и путешествовала вместе с ней и ее семьей. Они выжили в корабельной спасательной шлюпке № 1, которая была спущена на воду с 12 людьми на борту, хотя имела вместимость 40.

Семью Дафф-Гордон позднее обвиняли в подкупе экипажа, чтобы лодка не возвращалась за другими тонущими. Эти обвинения доказать не удалось.

На этих же торгах продали подушку из спасательной шлюпки. Она ушла с молотка за 390 тысяч фунтов. Подушку купил американский музей для своей выставки. Раньше она принадлежала другу импортера чая Ричарда Смита, который погиб при крушении.

Аукционист Эндрю Олдридж назвал эти лоты уникальными. По его словам, интерес к истории «Титаника» остается огромным даже спустя век после трагедии.

Предыдущий владелец жилета решил, что пора передать артефакт новому коллекционеру. Раньше этот жилет можно было увидеть в крупных музеях Белфаста и США.