«Ускорит вопрос». Стало известно, для чего хотят ужесточить правила продажи сим-карт | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 18:02 «Ускорит вопрос». Стало известно, для чего хотят ужесточить правила продажи сим-карт Киберэксперт Курочкин: ужесточение продаж симок ускорит раскрытие преступлений imago stock&people / Global Look Press

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ФСБ хочет максимально быстро и эффективно расследовать различные преступления, совершаемые в том числе с помощью телефонов. Речь и о киберпреступлениях, где нужен смс-пароль, рассказал 360.ru эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

В связи с этим правоохранители хотят привязать номера к конкретным людям, чтобы сразу определять, как они выглядят и быстро их находить.

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«Сейчас, имея даже паспортные данные этого человека, можно отправить запрос как минимум по месту получения паспорта. Это занимает какое-то время. Соответственно, появится такая база, где будет сразу видно, что за человек, какие у него отпечатки пальцев, сетчатка, голос, фотографии и прочее. То есть это ускорит вопрос», — объяснил специалист.

Силовиков обеспокоил серый рынок сим-карт, а именно их сбыт через дилеров. Это связано с тем, что последние не сильно отвечают за свою работу и продают сим-карты налево и направо, отметил Курочкин.

«Им лишь бы продать. Поэтому появляются такие вот серые, черные сим-карты, с помощью которых совершаются преступления, вот и вся идея», — добавил эксперт.

Мошенники часто договариваются с третьими лицами о покупке сим-карты и предоставляют им копии паспортов или купленные в даркнете данные. В результате это затрудняет раскрытие преступлений.

Ранее сообщалось, что ФСБ и Минцифры обсудили возможность оформления номера по данным биометрии, ограничения точек продаж или заключения договора через приложение «Госключ».