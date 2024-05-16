Сим-карты в России предложили привязать к биометрии | 360°

16 мая 2024, 13:55
Сим-карты в России предложили привязать к биометрии
«Коммерсант»: ФСБ и Минцифры обсудили выдачу сим-карт по биометрии
В России предложили ужесточить порядок продажи сим-карт. ФСБ и Минцифры обсудили возможность оформления номера по данным биометрии, ограничения точек продаж или заключения договора через приложение «Госключ». Об этом сообщил «Коммерсант».
Силовиков обеспокоил серый рынок сим-карт, а именно их сбыт через дилеров. До сих пор купить номер можно на сайтах операторов связи, в салонах и у посредников. Последние обеспечили операторам от 35% до 70% продаж.
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ФСБ и Минцифры обсудили три способа урегулировать эту сферу. Во-первых, предложили обязать продавцов требовать при оформлении не только паспортные данные нового абонента, но и биометрические. Во-вторых, ограничить пункты продаж сим-карт салонами связи, отделениями «Почты России» и офисами МФЦ. В-третьих, разрешить заключать договоры об услугах связи в приложении «Госключ» с использованием цифровой подписи.
В 2022 году приняли закон об биометрии. В России гарантировали добровольность и безопасность передачи персональных данных.
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