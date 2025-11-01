Ушедший на СВО американец Хаффман поблагодарил Путина за российское гражданство

Американец Дерек Хаффман, который отправился участвовать в специальной военной операции, поблагодарил президента Владимира Путина за получение российского гражданства. Боец отметил, что для него это большая честь.

«Я получил российское гражданство, и для меня большая честь и гордость официально стать гражданином России», — сказал он в видеообращении, опубликованном ТАСС.

Он выразил благодарность президенту и российскому народу, которые постоянно поддерживали и приняли с «распростертыми объятиями».

Хаффман объяснил, что подал заявление прямо перед службой. Во время отпуска узнал о положительном решении и получил паспорт. Солдат назвал случившееся прекрасным и отметил, что его родственники на следующей неделе тоже подадут заявление и скоро станут гражданами России.

Семья Хаффман переехала из США в марте этого года. В мае Дерек заключил контракт с Минобороны России. Сейчас он продолжает выполнять боевые задачи в зоне СВО.