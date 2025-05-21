Многодетный американец Хаффман сбежал с семьей в Россию и ушел на СВО

Гражданин США Дерек Хаффман перебрался с женой и тремя детьми в Россию, а потом ушел добровольцем в зону спецоперации. Почему он принял такое решение, рассказал в интервью RT .

Американец пояснил, что у него три дочери в возрасте 10, 11 и 12 лет. В США они сначала жили в Аризоне, но потом семья переехала в Техас, спасаясь от влияния ЛГБТ*-пропаганды. Когда эти негативные политические перемены добрались до всех штатов страны, Хаффманы решили покинуть США.

По его словам, переломным моментом стало то, что одна из дочерей рассказала им о лесбиянках*-одноклассницах. Весной 2023 года они задумались о переезде в Россию. Даже отправились на неделю в Москву. Там они осознали, что нашли место, где уважают их ценности.

Хаффман добавил, что он решил заключить контракт и отправиться на СВО, но перед отъездом подал документы на получение российского гражданства.

«Я хочу внести свой вклад и заслужить наше место здесь, записавшись в российскую армию», — заявил американец.

По словам Хаффмана, его семья планирует построить свое «прекрасное будущее» в России, полностью ассимилироваться.

Прошлой осенью председатель Госдумы Вячеслав Володин обвинил США и западные страны в реализации проекта по расчеловечиванию людей ради сохранения мирового господства. Речь идет о пропаганде ЛГБТ*, отказа от рождения детей и семьи, отлучении от церкви и веры.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.