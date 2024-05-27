Уровень воды в реке Тобол возле Кургана упал на 11 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки опустился до 510 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана за сутки снизился на 11 сантиметров. Теперь он составляет 510 сантиметров, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Максимальный уровень воды в реке Тобол у Кургана — 1015 сантиметров — зафиксировали днем 19 и 20 апреля. По данным на 08:00 (06:00 по московскому времени) 27 мая уровень воды составил 510 сантиметров.

В регионе до сих пор перекрыты некоторые дороги из-за риска подтоплений, работают пункты временного размещения для жителей, чьи дома получили повреждения во время паводка.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал властям Курганской области дать пострадавшим от паводков людям отгулы и отпуска. Такая мера необходима для восстановления приемлемых условий жизни. Как подчеркнул глава государства, важно оценить нанесенный стихийным бедствием ущерб и осушить затопленные территории, жилой фонд необходимо восстановить до конца лета.