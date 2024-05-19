Спасатели стали наращивать группировку в зоне паводка в Якутии | 360°

Происшествия 19 мая 2024, 10:38 Спасатели стали наращивать группировку в зоне паводка в Якутии МЧС России сообщило о наращивании группировки в Якутии из-за паводка Пресс-служба МЧС

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В Якутии МЧС России наращивает группировку в зоне паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Активная фаза ледохода наблюдается на территориях Кобяйского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и Якутска. Протяженность составила 280 километров, за сутки ледоход продвинулся на 105 километров. Подтопленными остаются 354 жилых дома и 492 придомовых участка.

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«В регионе уже задействованы четыре оперативные группы МЧС России. Еще 30 специалистов и четыре единицы техники убыли в Намский район», — заявили в ведомстве.

Спасатели направили основные усилия на оказание помощи при отселении жителей, укрепление и наращивание дамб и отсыпку дорожного полотна. За сутки в превентивных целях для разрушения ледовых полей провели взрывные работы.

Пострадавший от паводков жилой фонд в России необходимо восстановить до конца лета, заявил президент Владимир Путин. Нужно не только оценить ущерб, но и осушить территории.