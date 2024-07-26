Уровень консолидации российского общества оценили в Кремле

Уровень консолидации и патриотизма российского общества сегодня очень высок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа .

Такое заявление он сделал, рассуждая о работе преподавателей и педагогов.

«Надо будет подготовить еще целую плеяду учителей, преподавателей с новым видением и новым пониманием патриотизма, чтобы они могли об этом рассказывать детям. Потому что рассказывать детям кондово, для галочки — никогда не работает», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что для подготовки педагогов нужно время, и сейчас прикладываются большие усилия, чтобы наладить систему.

Ранее директор частной школы «Ретро» Дмитрий Береснев рассказал, чему будут учить в новом предмете «Семьеведение», который начнут преподавать в учебных заведениях.