Уровень консолидации российского общества оценили в Кремле

Песков: уровень консолидации российского общества очень высок

Vladimir Baranov/Globallook Press
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Уровень консолидации и патриотизма российского общества сегодня очень высок. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа.

Такое заявление он сделал, рассуждая о работе преподавателей и педагогов.

«Надо будет подготовить еще целую плеяду учителей, преподавателей с новым видением и новым пониманием патриотизма, чтобы они могли об этом рассказывать детям. Потому что рассказывать детям кондово, для галочки — никогда не работает», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что для подготовки педагогов нужно время, и сейчас прикладываются большие усилия, чтобы наладить систему.

Ранее директор частной школы «Ретро» Дмитрий Береснев рассказал, чему будут учить в новом предмете «Семьеведение», который начнут преподавать в учебных заведениях.

Тайна семьи или тайные семьи. Что известно о женах и детях Павла Дурова

«Обычное растение». Включение шалфея и мяты в список запрещенных раскритиковали

Приговор для Фарион. За что неонацисты казнили украинскую националистку

Фейк: подростков в России агитировали бросить школу ради работы на заводах БПЛА

Цены на жилье в России останутся прежними. Спрос сравнялся с предложением

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте