Директор школы Береснев: «Семьеведение» позволит сформировать у школьников позитивное отношение к созданию семьи

Директор частной школы «Ретро» Дмитрий Береснев в разговоре с ИА RuNews24.ru объяснил, что будут преподавать детям на курсе «Семьеведение», который стартует в общеобразовательных школах страны с осени текущего года.

По его словам, цель этого курса заключается в формировании у школьников позитивного отношения к семье и укреплению традиционных нравственных ценностей.

Беревнев отметил, что если курс получится интересным и практичным, школьники не ощутят дополнительной нагрузки.

«Важно также учитывать мнение и отзывы учеников, чтобы адаптировать программу под их потребности и интересы», — сказал он.

Формат курса будет в основном заключаться в виде беседы с психологами и историками.