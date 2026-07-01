URA.RU: в народе 2 июля вспоминали о важности пчел

2 июля — день, полный разнообразных праздников. В России отмечают День реки Лены и неофициальный праздник трезвенников, а во всем мире празднуют Всемирный день собаки, День НЛО и Международный день спортивного журналиста, написало URA.RU .

День реки Лены. Этот экологический праздник был учрежден в 2013 году. Он напоминает о необходимости сохранения уникальной экосистемы Лены, ее флоры и фауны. В этот день проводятся акции по очистке берегов, экологические фестивали и просветительские мероприятия.

Праздник трезвенников и язвенников. Это неофициальный день, который напоминает о важности здорового образа жизни. Сторонники трезвости проводят акции в поддержку отказа от алкоголя, а те, кто страдает от проблем с пищеварением, вспоминают о правильном питании.

Всемирный день собаки. Ежегодно 2 июля во многих странах чествуют четвероногих друзей. В этот день устраиваются благотворительные ярмарки и выставки собак.

Всемирный день НЛО. Любители неопознанных летающих объектов и исследователи аномальных явлений отмечают свой тематический праздник. Дата приурочена к знаменитому Розуэлльскому инциденту 1947 года.

Международный день спортивного журналиста. Этот профессиональный праздник был учрежден в 1995 году Международной ассоциацией спортивной прессы. В этот день поздравляют репортеров, комментаторов и фотографов, которые освещают спортивные события.

День памяти святого апостола Иуды Иаковлева, брата Господня. Русская православная церковь вспоминает одного из 12-ти ближайших учеников Христа — Иуду, который не является предателем, в отличие от Иуды Искариотского.

В народе 2 июля вспоминали о важности пчел. Крестьяне старались лишний раз не беспокоить насекомых, а если доводилось проходить мимо улья, шептали заговор: «Рой, гуди, в поля лети! С поля домой возвращайся — медок неси!». Пчеловоды соблюдали множество обычаев, чтобы обеспечить богатый сбор меда.