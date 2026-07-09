URA.RU рассказал о выплатах от государства для инвалидов и их опекунов

Государство оказывает поддержку инвалидам и их опекунам, включая выплаты ухаживающим, пенсии, компенсации на жилье, бесплатное санаторное лечение и юридическую помощь. Рассказываем, какие меры поддержки доступны и как их получить. Об этом написало URA.RU .

Ежемесячная выплата по уходу за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I группы составляет 10 950 рублей с 1 февраля 2025 года. Выплату могут получать родители, опекуны, усыновители и попечители, которые не работают или работают неполный рабочий день, а также другие неработающие граждане. Для оформления выплаты нужно подать заявление через «Госуслуги», в отделении Социального фонда России (СФР), в МФЦ или по почте.

Какие документы нужны для оформления выплаты

— Паспорт ухаживающего. — Паспорт или свидетельство о рождении инвалида. — Усыновителям — свидетельство об усыновлении. — Опекунам — акт органа опеки. — Заявление и согласие инвалида — при подаче через «Госуслуги» формируются автоматически.

Остальные документы СФР запросит самостоятельно. Решение принимается в течение 10 рабочих дней. Подробнее о мерах поддержки можно узнать на сайте «Госуслуги» в разделе «Социальная поддержка».