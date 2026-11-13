Бронировать площадку для новогоднего корпоратива лучше в сентябре — начале октября. Об этом сообщил URA.RU .

Самым высоким спросом пользуются даты с 24 по 30 декабря, когда стоимость аренды площадок может быть на 20–40% выше средней. Места на конец месяца рекомендуется бронировать уже в сентябре. Немного дешевле обойдется праздник в период с 18 по 23 декабря, но и там подходящие локации быстро разбирают, пишет MK.RU.

Для мероприятия можно выбрать ресторан, лофт, загородную базу или event-площадку. Компании с ограниченным бюджетом часто проводят праздники в офисе. Среди необычных вариантов — катки, VR-площадки и пространства для квестов. Все больше компаний переносят торжества на январь, когда спрос и цены на площадки снижаются.

При выборе локации важно заранее проверить вместимость, техническое оснащение и транспортную доступность. Для загородных площадок стоит предусмотреть трансфер, а для мероприятий на открытом воздухе — следить за прогнозом погоды. Организаторы также рекомендуют учитывать наличие парковки и остановок общественного транспорта.