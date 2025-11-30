Урал после холодов накроет аномально теплая погода
На следующей неделе на Урале после морозов ожидается значительное потепление. Об этом РИА «Новости» заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Он напомнил, что сейчас в регионе фиксируется очень холодная погода, но на смену ей придут аномально теплые температуры. По его словам, на севере Урала, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах столбики термометров опустятся до минус 35 градусов, но на следующей неделе произойдет значительное потепление.
Вильфанд предположил, что погода в регионе будет совершенно необычной для начала зимы.
«Ночные температуры — около 0 — минус 1. Дневные температуры — плюс 3 — плюс 5 градусов. Это Челябинская, Свердловская области. Курганская область. Это совершенно необычная температура. Очень высокая», — рассказал синоптик.
Ранее жителей Башкирии призвали подготовиться к морозным выходным. По данным синоптиков Росгидромета, в регионе выпадут небольшие осадки в виде снега и дождя. В ночь на 1 декабря температура упадет до минус 17 — минус 22 градусов,