Росгидромет предупредил жителей Башкирии о морозных выходных

Так, в субботу, 29 ноября, ожидается небольшое количество осадков. Днем прогнозируется до -7…-12 градусов, ночью — до -22 градусов.

В воскресенье, 30 ноября, погода станет немного пасмурнее, возможны слабые осадки в виде снега и дождя. Ночью столбики термометров опустятся снова до значений -17…-22 градусов, днем же ожидается примерно тот же температурный режим, что и в субботу.