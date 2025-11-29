Росгидромет предупредил жителей Башкирии о морозных выходных
Синоптики Росгидромета составили прогноз погоды на выходные в Башкирии. Подробнее рассказал mkset.ru.
Так, в субботу, 29 ноября, ожидается небольшое количество осадков. Днем прогнозируется до -7…-12 градусов, ночью — до -22 градусов.
В воскресенье, 30 ноября, погода станет немного пасмурнее, возможны слабые осадки в виде снега и дождя. Ночью столбики термометров опустятся снова до значений -17…-22 градусов, днем же ожидается примерно тот же температурный режим, что и в субботу.