Уникальный янтарь возрастом 40 млн лет добыли в Калининграде

На Янтарном комбинате Ростеха добыли уникальный самородок из двух видов солнечного камня. Редкому образцу весом 1,5 килограмма, предположительно, 40 миллионов лет, сообщила пресс-служба Ростеха.

Сердцевина состоит из самоцвета медового оттенка. Непрозрачность слою придали пузырьки воздуха, попавшие в смолу миллионы лет назад. Внешнюю оболочку сформировал прозрачный янтарь, в котором сохранились насекомые и кора дерева.

Находка сочетает прозрачный и матовый янтарь и получила название «Юбиляр» — в честь 80-летия Калининградской области.

Глава Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин объяснил, что статус уникальных получают находки весом более килограмма.

«В прошлом году на Приморском карьере обнаружили 13 самородков, а в нынешнем сезоне – один. Каждый образец проходит госэкспертизу, после которой примут решение о дальнейшей судьбе», — отметил он.

В начале года фиолетовый звездчатый сапфир в 3563 карата нашли на Шри-Ланке.