Уникальный янтарь возрастом 40 млн лет добыли в Калининграде
Ростех: в Калининграде добыли янтарный самородок возрастом 40 млн лет
На Янтарном комбинате Ростеха добыли уникальный самородок из двух видов солнечного камня. Редкому образцу весом 1,5 килограмма, предположительно, 40 миллионов лет, сообщила пресс-служба Ростеха.
Находка сочетает прозрачный и матовый янтарь и получила название «Юбиляр» — в честь 80-летия Калининградской области.
Сердцевина состоит из самоцвета медового оттенка. Непрозрачность слою придали пузырьки воздуха, попавшие в смолу миллионы лет назад. Внешнюю оболочку сформировал прозрачный янтарь, в котором сохранились насекомые и кора дерева.
Глава Калининградского янтарного комбината Михаил Зацепин объяснил, что статус уникальных получают находки весом более килограмма.
«В прошлом году на Приморском карьере обнаружили 13 самородков, а в нынешнем сезоне – один. Каждый образец проходит госэкспертизу, после которой примут решение о дальнейшей судьбе», — отметил он.
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