На Шри-Ланке нашли самый большой в мире сапфир

В Шри-Ланке впервые продемонстрировали уникальный звездчатый фиолетовый сапфир, претендующий на звание крупнейшего в мире. Об этом сообщило издание The Sun Chronicle .

Самоцвет круглой формы получил название «Звезда Чистой Земли», его нашли в 2023 году рядом с городом Ратнапура. По предварительным оценкам международных экспертов, сапфир может стоить до 400 миллионов долларов.

Консультант-геммолог Ашан Амарасинге отметил, что камень в 3,6 тысячи карат особенно ценится благодаря оптическому эффекту в виде шестилучевой звезды.

Имена владельцев сапфира держат в секрете из соображений безопасности, но они готовы обсудить условия продажи камня.

