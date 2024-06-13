Умер участник единственной нештатной посадки советского космического аппарата на воду

На 83-м году жизни умер знаменитый летчик-космонавт, Герой Советского Союза Вячеслав Зудов. Он выжил после первой и единственной нештатной посадки советского пилотируемого космического корабля на воду, сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Вячеслав Дмитриевич скончался на 83-м году, 12 июня 2024 года. <…> Церемония прощания с Вячеславом Зудовым состоится 14 июня в 13 часов на Федеральном военном мемориальном кладбище Министерства обороны России в Мытищах», — заявила госкорпорация.

Космический полет командира «Союз-23» длительностью двое суток начался 14 октября 1976 года. Зудов отправился на орбиту вместе с Валерием Рождественским. Сначала аппарат не смог состыковаться со станцией «Салют-5» из-за отказа систем сближения и стыковки, а затем, после приводнения в озере Тенгиз, экипаж не смог покинуть спускаемый аппарат — основной парашют не отстрелился и потянул всю конструкцию ко дну. Спасательная операция продолжалась несколько часов.

В Мытищах открыли памятник коллеге Зудова, космонавту Валерию Рюмину. Он четыре раза облетел Землю.