Памятник космонавту Валерию Рюмину открыли в Мытищах

Церемония открытия памятника собрала родных, близких и друзей космонавта. Среди них была жена Елена Кондакова, дочери Евгения и Виктория, сын Вадим, внуки и коллеги из ракетно-космической корпорации «Энергия» имени Королева. Все они были инициаторами создания и установки монумента 84-му космонавту мира.

«Хотела бы выразить огромную благодарность талантливому скульптору, который создал этот памятник. Ему удалось воплотить все, что мы хотели увидеть, а именно светлый образ Виктора, который навсегда останется в наших сердцах. Он был невероятно мужественным, честным и открытым человеком, готовым всегда прийти на помощь, когда это было необходимо», — рассказала вдова космонавта Елена Кондакова.

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