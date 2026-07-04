Умер пионер российского IT-бизнеса

CNews: умер один из создателей российского IT-рынка Александр Калинин

На 72-м году жизни умер один из основателей отечественного IT-рынка Александр Калинин. Об этом сообщило издание CNews .

Обстоятельства смерти бизнесмена пока не раскрываются.

В 1993 году Калинин открыл компанию «Компьюлинк», ставшую одной из первых IT-фирм в России. В разные годы руководил Ассоциацией системной интеграции, возглавлял компанию «Ланк-Москва», занимал должность исполняющего обязанности директора НИИ «Восход».

В 2003 году Калинин занял пост первого вице-президента Национальной компьютерной корпорации. Позднее он возглавлял корпорацию, вошел в совет директоров компании «Систематика» и руководил группой «Аквариус».

В 2023 году бизнесмен создал компанию «Суверенная мобильная инициатива. Холдинг», передав долю в 33% сыну Алексею.

В 2024 году вошел в совет директоров АО «Система безопасных коммуникаций» — владельца прав на платформу CommuniGate Pro. В последние годы инвестировал в разработку отечественной техники и руководил «СМИ Холдингом».

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