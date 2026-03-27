Сын миллиардера умер при загадочных обстоятельствах

Page Six: сын Рональда Перельмана погиб при неясных обстоятельствах в 15 лет

Сын миллиардера и инвестора Рональда Перельмана умер в возрасте 15 лет. Обстоятельства его гибели остались неизвестными. Об этом сообщило издание Page Six .

По некоторым данным, подросток долгое время боролся с неким заболеванием, однако официального подтверждения этой информации нет. Представители семьи от комментариев отказались.

Собеседники издания характеризовали парня как доброго и эрудированного. Один из источников заявил, что он был очень умным, как его отец.

Мальчик родился в 2010 году и стал первым ребенком Рональда Перельмана и его жены Анны Чапман. По сведениям журналистов, его выносила суррогатная мать, поскольку супруги столкнулись с трудностями при естественном зачатии.

Перельману 83 года. Свое состояние он заработал в 1980-х годах благодаря инвестициям. Среди наиболее известных его активов называют вложения в косметическую компанию Revlon. Чапман стала пятой женой бизнесмена. Всего у Перельмана осталось семеро детей от разных браков.

В начале марта в российской школе прямо во время урока умер 15-летний восьмиклассник. Причины произошедшего также остались неизвестны.