Умер актер из сериала «Интерны»

Актер из сериала «Интерны» Николай Ледовских умер на 77-м году жизни. Об этом сообщил сайт «Кино-Театр.Ру» .

Артист скончался 12 декабря, причины и обстоятельства его смерти не уточнялись. Дату и место прощания с Ледовских назовут позже.

Деятель культуры родился в 1947 году. За время своей карьеры он поучаствовал в более чем 54 проектах. В их числе: «Студенты», «Москва. Три вокзала», «Угрюм-река», «УГРО. Простые парни», «Балабол» и «Интерны».

Ранее стало известно о смерти актера театра и кино Олега Руденко-Травина. Артист не пережил операции на сердце, сообщил его друг. В августе скончался коллега Руденко-Травина по сериалам «Балабол» и «Глухарь», актер Владимир Новицкий. Он ушел из жизни в 47 лет.