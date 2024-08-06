Умер актер из «Глухаря» Владимир Новицкий

Актер из сериала «Глухарь» Владимир Новицкий умер в 46 лет

Кадр из сериала «Мент в законе-6» (2012)/kino-teatr.ru
Фото: Кадр из сериала «Мент в законе-6» (2012)/kino-teatr.ru

На 47-м году жизни не стало сыгравшего в российском сериале «Глухарь» актера Владимира Новицкого. Информация о его смерти появилась на портале kino-teatr.ru.

Актер ушел из жизни 2 августа. Прощание с артистом пройдет сегодня, 6 августа. Подробности смерти не уточняются.

Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Он окончил ВТУ имени Б. В. Щукина. За его плечами роли в таких сериалах и фильмах, как «Глухарь», «Кодекс чести», «Сыщики», «Мент в законе», «Молодежка», «Вышибала», «Чего хотят женщины», Балабол» и других.

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